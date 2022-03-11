ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» С МИНИСТРОМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 12 МАРТА

13:59 11.03.2022 12 марта 2022 года состоится «прямая телефонная линия» с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, задать относящиеся к компетенции министерства вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 327-26-41.