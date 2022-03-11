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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» С МИНИСТРОМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 12 МАРТА
13:59 11.03.2022
12 марта 2022 года состоится «прямая телефонная линия» с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, задать относящиеся к компетенции министерства вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 327-26-41.
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