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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДЕТОКСИКАЦИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА КИРКОВСКОГО НАЧАЛ РАБОТУ В МИНСКЕ
13:39 11.03.2022
В Минском научно-практическом центре (МНПЦ) хирургии, трансплантологии и гематологии начал работу Центр экстракорпоральных методов детоксикации им. проф. В. В. Кирковского.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, основные задачи центра — оказание лечебно-консультативной помощи пациентам клинических отделений центра, учреждений здравоохранения Минска и Беларуси по вопросам эффективного применения методик экстракорпорального «очищения» крови и всего организма при целом ряде различных заболеваний и состояний, когда стандартная медикаментозная терапия недостаточно результативна, либо не может быть применена в связи с непереносимостью или побочными эффектами.
Для этого используются современные сорбционные, аферезные, диализные и квантовые технологии.
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