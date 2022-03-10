В Витебской области в 2021 году произведено 785,5 тыс. тонн молока, что на 1,6% меньше по сравнению с 2020 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 480,1 млн штук (на 5,6% больше).

Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 222,3 тыс. тонн (97,5% к уровню 2020 года).

Основной удельный вес в объеме реализации приходился на птицу (41,6%, в 2020 году – 41,9%).

Свиней реализовано 33,6% от общего объема реализации (в 2020 году – 33,9%), крупного рогатого скота – 24,5% (23,8%).

Всего за 2021 год реализовано 92,4 тыс. тонн птицы (96,7% к уровню 2020 года), 74,6 тыс. тонн свиней (96,4%), 54,4 тыс. тонн крупного рогатого скота (100,2%).

Произведено молока 785,5 тыс. тонн, что на 1,6% меньше по сравнению с 2020 годом. Яиц получено 480,1 млн штук (на 5,6% больше).