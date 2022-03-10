ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШИЛОСЬ В 2021 ГОДУ НА 1,6%


12:55 11.03.2022

В Витебской области в 2021 году произведено 785,5 тыс. тонн молока, что на 1,6% меньше по сравнению с 2020 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 480,1 млн штук (на 5,6% больше).

Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 222,3 тыс. тонн (97,5% к уровню 2020 года).

Основной удельный вес в объеме реализации приходился на птицу (41,6%, в 2020 году – 41,9%).

Свиней реализовано 33,6% от общего объема реализации (в 2020 году – 33,9%), крупного рогатого скота – 24,5% (23,8%).

Всего за 2021 год реализовано 92,4 тыс. тонн птицы (96,7% к уровню 2020 года), 74,6 тыс. тонн свиней (96,4%), 54,4 тыс. тонн крупного рогатого скота (100,2%).

Произведено молока 785,5 тыс. тонн, что на 1,6% меньше по сравнению с 2020 годом. Яиц получено 480,1 млн штук (на 5,6% больше).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2022
валюта курс
EUR 3.6669
USD 3.3069
RUB 2.7502
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6669 +0.0503
USD 3.3069 +0.0038
RUB 2.7502 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.9550 4.2800
USD 3.8300 3.9200
RUB 1.8500 2.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.1150
EUR/RUB 146.0000 175.0000
USD/RUB 131.0000 155.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте