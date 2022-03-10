|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШИЛОСЬ В 2021 ГОДУ НА 1,6%
12:55 11.03.2022
В Витебской области в 2021 году произведено 785,5 тыс. тонн молока, что на 1,6% меньше по сравнению с 2020 годом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 480,1 млн штук (на 5,6% больше).
Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 222,3 тыс. тонн (97,5% к уровню 2020 года).
Основной удельный вес в объеме реализации приходился на птицу (41,6%, в 2020 году – 41,9%).
Свиней реализовано 33,6% от общего объема реализации (в 2020 году – 33,9%), крупного рогатого скота – 24,5% (23,8%).
Всего за 2021 год реализовано 92,4 тыс. тонн птицы (96,7% к уровню 2020 года), 74,6 тыс. тонн свиней (96,4%), 54,4 тыс. тонн крупного рогатого скота (100,2%).
Произведено молока 785,5 тыс. тонн, что на 1,6% меньше по сравнению с 2020 годом. Яиц получено 480,1 млн штук (на 5,6% больше).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2022
Курсы в банках
на 11.03.2022
Конвертация в банках
на 11.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте