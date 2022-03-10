В производстве экономических судов Беларуси на 1 марта 2022 года находилось 1327 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 91% (1204 дела) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 40% (530 дел) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 123 делам.

На начало марта текущего года экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении коммунальных унитарных сельскохозяйственных предприятий Россонского района «Краснополье» и «Гравжишки», а также ОАО «Мебельхозтовары».