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ЭКОНОМИКА РБ


ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 99 ОРГАНИЗАЦИЙ


11:52 11.03.2022

На конец 2021 года в Брестской области туристическую деятельность осуществляло 99 организаций (на конец 2020 года – 100 организаций), их услугами воспользовалось 673,8 тыс. организованных туристов и экскурсантов (48,4 тыс. туристов и 625,4 тыс. экскурсантов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2021 году 631,4 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Брестской области, путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 608,4 тыс. человек.

В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Брестской области, составила 21,4 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Брестской области – 21,1 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Республики Беларусь в 2021 году составила 9 дней, иностранного туриста в Беларуси – 3 дня.

В 2021 году в Брестской области действовало 109 гостиниц и аналогичных средств размещения, их услугами воспользовалось 238,5 тыс. человек, из них 199,3 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

В 2021 году 65 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 110,4 тыс. человек, из них 101,6 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
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