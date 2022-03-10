В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в продуктах переработки из молока и мяса за счет собственного производства. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Как утверждается, организации мясной и молочной промышленности республики выпускают продукты высокого качества в широком ассортименте.

При этом поставка продукции торговым организациям осуществляется на основании заключенных договоров в соответствии с заявками. Доля продажи отечественной продукции в розничном товарообороте составляет: сыры - 91,5%, масло сливочное - 99,9%, мясо и мясные продукты - 99,7%, в том числе свинина 99,98%, говядина - 99%, мясо птицы - 99,9%, пищевые субпродукты - 99,8%, консервы мясные - 95,8%, макаронные изделия - 65%, мука - 94,6%, крупа овсяная и хлопья овсяные - 93%, мука - 94,6%.

Организациями системы Минсельхозпрода за январь 2022 г. обеспечен темп роста переработки молока 101,9%, переработки скота - 109,4%. Темп роста производства продукции составил: масла животного – 104%, сыров жирных – 106%, в том числе твердых и полутвердых 104,1%, цельномолочной продукции – 103,5%, сухого цельного молока – 149,2%, говядины 116,5%, колбасных изделий 104,6%, мясных полуфабрикатов 131,6%, мясных консервов – 106,8%.

Перерабатывающие предприятия обеспечивают переработку животноводческого сырья в полном объеме, имеются резервы незадействованных производственных мощностей, поэтому при необходимости выпуск продукции будет увеличен.

На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, масла животного, молочных консервов. Так, в марте 2022 года он составляет: масло сливочное 3,2 тыс. тонн (или в 2,2 раза больше месячной потребности внутреннего потребительского рынка), сыры зрелые 5,5 тыс. тонн (в 2,2 раза больше соответственно), молочные консервы 2,9 миллион условных банок (143,2% от месячной потребности), сухие молочные смеси для детского питания 1,012 тыс. тонн (двойной запас от ежемесячного объема производства), говядина 3,4 тыс. тонн (в 4 раза больше потребности) и другая продукция.

Наличие мукомольно-крупяной продукции в организациях хлебопродуктов и зерновых для их производства также достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2022 года.