На площадке Министерства промышленности 10 марта 2022 года состоялась встреча министра экономики Александра Червякова и министра промышленности Петра Пархомчика с руководителями ведущих предприятий страны: МТЗ, МАЗ, «Амкодор», «Белджи», «Горизонт», «Белвест» и др.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в формате «открытого диалога» обсуждались потребности реального сектора в мерах поддержки в текущих условиях.

«В 2022 году промышленность, без сомнения, останется ключевым драйвером экономики. И, разумеется, государство будет помогать отраслям адаптироваться к внешнему давлению. В настоящее время правительством разрабатываются проекты нормативных правовых актов, которые обеспечат финансовую поддержку реального сектора экономики, а также снизят административную нагрузку на бизнес и его издержки. Среди основных мер, во-первых, максимальное исключение проверок контролирующими органами и декриминализация экономических правонарушений. Во-вторых, право на рассрочки либо отсрочки налоговых и арендных платежей. В-третьих, продление сроков действия разрешительных документов и справок», - сказал Александр Червяков.

По его словам, эти меры помогут менеджменту увереннее заниматься своей непосредственной деятельностью, не отвлекаясь на решение административных вопросов.

«Дополнительная поддержка также предусмотрена и для организации импортозамещающих производств. Таким образом, будет выполнена главная задача экономического блока – обеспечить устойчивую работу предприятий и минимизировать санкционное влияние на их деятельность», – подчеркнул министр экономики.

Руководители предприятий рассказали о мерах, которые принимают на своих производствах для нивелирования внешних ограничений. Александр Червяков заверил, что те вопросы, которые были подняты на встрече, найдут свое отражение в пакете мер по поддержке экономики.