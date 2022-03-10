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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ МАШИНУ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
09:58 11.03.2022
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» представило инновационную машину для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6-2.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, машина базируется на принципиально новом походе к устройству ходовой системы.
Отличительная особенность МЖТ-Ф-6-2 – рессорная ходовая подвеска на шинах низкого давления, благодаря которой увеличивается плавность хода машины, уменьшается давление на почву, повышается проходимость техники в условиях мягкой, влажной почвы, снижается ударная нагрузка на трактор.
Дополнительным бонусом является оцинкованный резервуар, который позволяет работать с агрессивными жидкостями и исключает появление коррозии.
Увидеть МЖТ-Ф-6-2 с модернизированной ходовой подвеской можно на международной сельскохозяйственной выставке «БЕАГРО», которая пройдет с 7 по 11 июня 2022 года.
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