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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,2%
09:38 11.03.2022
В Брестской области в 2021 году произведено 1946,7 тыс. тонн молока, что на 2,2% больше по сравнению с 2020 годом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 567,2 млн штук, или 99,4% к уровню 2020 года.
Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 318,8 тыс. тонн (101,4% к уровню 2020 года).
Основной удельный вес в объеме реализации приходится на крупный рогатый скот (41,2%).
Птицы реализовано 33,1% от общего объема реализации (в 2020 году – 32,6%), свиней – 25,5% (25,1%).
Всего за 2021 год реализовано 131,3 тыс. тонн крупного рогатого скота (99,4% к уровню 2020 года), 105,4 тыс. тонн птицы (102,8%), 81,4 тыс. тонн свиней (103,1%).
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