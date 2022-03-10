|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ В ЯНВАРЕ НА 33,4%
09:17 11.03.2022
внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 6 277,9 млн долларов США, в том числе экспорт – 3 278,9 млн долларов, импорт – 2 999 млн долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января 2021 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 128,3%, экспорт – 133,4%, импорт – 123,1%.
По итогам января 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении снизился на 1%, импорт вырос на 1,1%. Средние цены экспорта увеличились на 34,8%, импорта – на 21,7%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2022
Курсы в банках
на 11.03.2022
Конвертация в банках
на 11.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте