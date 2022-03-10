ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ В ЯНВАРЕ НА 33,4%

09:17 11.03.2022 внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 6 277,9 млн долларов США, в том числе экспорт – 3 278,9 млн долларов, импорт – 2 999 млн долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января 2021 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 128,3%, экспорт – 133,4%, импорт – 123,1%. По итогам января 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении снизился на 1%, импорт вырос на 1,1%. Средние цены экспорта увеличились на 34,8%, импорта – на 21,7%.