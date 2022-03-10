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ЭКОНОМИКА РБ


НА ОДНО ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО В МИНСКЕ В 2021 ГОДУ ПРИХОДИЛОСЬ BR2035,1 В МЕСЯЦ


18:00 10.03.2022

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минске в 2021 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br2035,1 в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1981,4 в месяц, из которых Br1444,1 рубля (72,9%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,6%, на покупку непродовольственных товаров – 32,1%, на оплату услуг – 26%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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