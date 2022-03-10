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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОДЕЛИЛОСЬ ИТОГАМИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД


17:33 10.03.2022

Белорусское общество защиты потребителей поделилось итогами своей деятельности за 2021 год.

Как рассказала на брифинге председатель общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Анна Суша, всего за прошлый год поступило около 14 тысяч обращений. Структурами общества было заявлено 128 претензий и подано 211 исков. 8 из них закончились мировым соглашением.

Общая сумма возмещенного морального и материального ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Главным направлениям деятельности Белорусского общества защиты потребителей на 2022 год станет работа с уязвимыми группами населения (инвалиды, люди пожилого возраста) – это обучение финансовой грамотности, оценка доступности для них современных и высокотехнологичных финансовых услуг, а также подготовка предложений по изменению законодательства о защите прав потребителей в части кредитных отношений между потребителями и небанковскими организациями.
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