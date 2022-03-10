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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 99 ОРГАНИЗАЦИЙ В 2021 ГОДУ
17:14 10.03.2022
На конец 2021 года в Минской области осуществляли туристическую деятельность 99 организаций (на конец 2020 года -108 организаций), их услугами воспользовалось 101,7 тыс. организованных туристов и экскурсантов (29,3 тыс. туристов и 72,4 тыс. экскурсантов).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2021 году 84,6 тыс. граждан Республики Беларусь путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 72 тыс. человек.
В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу, составила 15,2 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь – 1,8 тыс. человек.
Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Республики Беларусь в 2021 году составила 9 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 5 дней.
В 2021 году в области действовало 114 гостиниц и аналогичных средств размещения, их услугами воспользовалось 183,1 тыс. человек, из них 159,2 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
В 2021 году 146 санаторно-курортных, оздоровительных организации и других специализированных средства размещения обслужили 343,9 тыс. человек, из них 301 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в 2021 году число субъектов агроэкотуризма составило 1 054 единицы, их услугами воспользовалось 197 тыс. человек, из них 193,3 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
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