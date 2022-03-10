В филиале «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» проведено комплексное опробование турбоагрегата № 7 в рамках реализации реконструкции Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих мощностей очереди 14 Мпа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время турбоагрегат № 7 находится в опытно-промышленной эксплуатации с выдачей в энергосистему электрической и тепловой энергии. Проводится подготовка оборудования к испытаниям на подтверждение гарантированных показателей.

В филиале отмечают, что ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит повысить надежность работы электростанции по теплоснабжению потребителей и отпуску пара промышленным предприятиям.