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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЛИАЛ «МИНСКАЯ ТЭЦ-3» НАЧАЛ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЕДЬМОГО ТУРБОАГРЕГАТА
15:46 10.03.2022
В филиале «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» проведено комплексное опробование турбоагрегата № 7 в рамках реализации реконструкции Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих мощностей очереди 14 Мпа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время турбоагрегат № 7 находится в опытно-промышленной эксплуатации с выдачей в энергосистему электрической и тепловой энергии. Проводится подготовка оборудования к испытаниям на подтверждение гарантированных показателей.
В филиале отмечают, что ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит повысить надежность работы электростанции по теплоснабжению потребителей и отпуску пара промышленным предприятиям.
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