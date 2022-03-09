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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ 935 ТЫС. – МИНЗДРАВ


14:32 10.03.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 марта 2022 года выросло до более 935 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 935 тыс. 684 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 928 тыс. 536 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 298 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6618 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1497 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 049 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 582 тыс. 380 тестов.
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