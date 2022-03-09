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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ 9% ПРОДАВЦОВ КВАРТИР СНИЗИЛИ ЦЕНЫ
13:06 10.03.2022
Рынок недвижимости Минска продолжает реагировать на события в Украине и рост курса доллара.
Согласно данным предложения квартир на Realt.by, за неделю цены снизили 9% продавцов.
В базе предложения Realt — около 14,4 тысячи квартир на вторичке в Минске. Но здесь стоит отметить, что туда входит и готовое жилье от застройщиков.
«В период с 28 февраля по 7 марта в 79% объявлений цены остались прежними, в 9% объявлений — снизились (в среднем скидка составляла 3000 долларов), в 0,3% объявлений — выросли. Остальные 11,7% - новые объявления», - отмечают в Realt.by.
С 21 февраля по 28 февраля (позапрошлая неделя) цены снизили 4% продавцов. Тогда в среднем скидка составляла 2200 долларов.
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