Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) приглашает белорусские предприятия принять участие в традиционном республиканском конкурсе «Лучший экспортер».

Республиканский конкурс «Лучший экспортер года» ежегодно определяет лучших белорусских производителей товаров и услуг мирового уровня в 22 номинациях. Для участия в конкурсе необходимо заполнить конкурсную карту и направить ее в адрес соответствующей ведомственной (региональной) конкурсной комиссии. Участие в конкурсе бесплатное.

В конкурсе могут принимать участие субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси любой формы собственности, поставляющие на экспорт продукцию (работы, услуги), имущественные права на объекты интеллектуальной собственности собственного производства на протяжении не менее двух лет, предшествующих отчетному году.

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте БелТПП.