|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР 2021 ГОДА»
12:38 10.03.2022
Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) приглашает белорусские предприятия принять участие в традиционном республиканском конкурсе «Лучший экспортер».
Республиканский конкурс «Лучший экспортер года» ежегодно определяет лучших белорусских производителей товаров и услуг мирового уровня в 22 номинациях. Для участия в конкурсе необходимо заполнить конкурсную карту и направить ее в адрес соответствующей ведомственной (региональной) конкурсной комиссии. Участие в конкурсе бесплатное.
В конкурсе могут принимать участие субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси любой формы собственности, поставляющие на экспорт продукцию (работы, услуги), имущественные права на объекты интеллектуальной собственности собственного производства на протяжении не менее двух лет, предшествующих отчетному году.
Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте БелТПП.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2022
Курсы в банках
на 10.03.2022
Конвертация в банках
на 10.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте