В Минской области в 2021 году произведено 2020,3 тыс. тонн молока, что на 2,3% больше по сравнению с 2020 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 1 250,6 млн штук (на 0,6% больше).

На 1 января 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 956 тыс. голов крупного рогатого скота, 650,8 тыс. голов свиней, 15 798,2 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 507 тыс. тонн (102,1% к уровню 2020 года).

Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (45,4%, в 2020 году – 45,2%).

Крупного рогатого скота реализовано 27,9% от общего объема реализации (в 2020 году – 28%), свиней – 26,5% (26,7%).

Всего за 2021 год реализовано 230,1 тыс. тонн птицы (102,6% к уровню 2020 года), 141,4 тыс. тонн крупного рогатого скота (101,8%), 134,6 тыс. тонн свиней (101,7%).