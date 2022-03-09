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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ


11:56 10.03.2022

В БГУ принимают заявки для участия в Международной олимпиаде социальных проектов Social innovations.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен турнир на формирование у молодежи интереса к социальной работе и привлечение их к научной деятельности.

К участию приглашаются студенты 2-4 курсов высших учебных заведений Беларуси и России, обучающиеся по специальностям: социальная работа, социальная педагогика, психология, конфликтология.

Чтобы стать участником интеллектуального состязания необходимо зарегистрировать команду из пяти человек до 12 марта включительно по ссылке.

Сборным предложат подготовить до 25 марта социальный проект «В фокусе – семья», который должен быть направлен на решение актуальной социальной проблемы семьи и брака путем внедрения социальных инновационных технологий.

Также ребятам необходимо до 30 марта представить свои команды в трехминутном тематическом видеоролике на тему «Важность помогающих профессий в современном мире». Работы принимаются по эл. почте: .

Защита проектов состоится 31 марта в онлайн-формате. По итогам презентаций работ жюри выберет три команды-победительницы. Призеров наградят дипломами и памятными подарками.

Организатором мероприятия выступает факультет философии и социальных наук (ФФСН) БГУ.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФФСН.
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