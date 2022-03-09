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ЭКОНОМИКА РБ


ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МИНСКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 673 ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ


11:32 10.03.2022

На конец 2021 года в Минске осуществляли туристическую деятельность 673 организации (на конец 2020 года - 679 организаций), их услугами воспользовались 534,8 тыс. организованных туристов и экскурсантов (436,4 тыс. туристов и 98,4 тыс. экскурсантов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в 2021 году 140 тыс. граждан Республики Беларусь путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 90,2 тыс. человек.

В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу, составила 352,6 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь - 42,2 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Республики Беларусь в 2021 году составила 9 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 11 дней.

В 2021 году в Минске действовало 69 гостиниц и аналогичных средств размещения, их услугами воспользовались 497,6 тыс. человек, из них 234,6 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

В 2021 году 6 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 4 тыс. человек, из них 3,9 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
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