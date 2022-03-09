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ЭКОНОМИКА РБ


ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БИЗНЕСА - МИНЭКОНОМИКИ


11:00 10.03.2022

Пакет мер поддержки экономики разрабатывается с максимальным учетом предложений бизнеса. Об этом заявил 9 марта 2022 года заместитель министра экономики Сергей Митянский на встрече с руководителями ведущих бизнес-ассоциаций (союзов) предпринимателей.

В повестку дня вошли вопросы первоочередных мер, необходимых для устойчивого развития экономики в новых условиях, и формата взаимодействия в данном направлении «государство-предпринимательство».

«Сегодня требуются оперативные, эффективные и совместно выработанные решения для поддержки бизнеса. Прежде всего, благодарю вас за активное участие в подготовке своих предложений по либерализации предпринимательской деятельности. На данном этапе мы проанализировали поступившую информацию и выработали конкретные действенные меры по смягчению влияния неблагоприятных внешних условий на бизнес. Они войдут в комплексный нормативно-правовой акт по поддержке экономики», – подчеркнул Сергей Митянский, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, подобные круглые столы с представителями бизнеса будут проводиться на регулярной основе для формирования объективной картины происходящего и оперативной реакции на ситуацию.
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