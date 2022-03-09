В Беларуси в 2021 году произведено 7822,1 тыс. тонн молока, что на 0,7% больше по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает Национальный статкомитет, яиц получено 3527,6 млн штук (на 0,9% больше).

На 1 января 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, 2,6 млн голов свиней, 48,1 млн голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1715,4 тыс. тонн (97,5% к уровню 2020 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (38,1%, в 2020 году – 39,5%).

Крупного рогатого скота реализовано 33,6% от общего объема реализации (в 2020 году – 32,2%), свиней – 28% (28,1%).

Всего за 2021 год реализовано 653,4 тыс. тонн птицы (94,1% к уровню 2020 года), 576,9 тыс. тонн крупного рогатого скота (101,9%), 480,9 тыс. тонн свиней (97,2%).