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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЬНИЦА № 2 ГРОДНО С 10 МАРТА ВОЗОБНОВИТ ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ
09:36 10.03.2022
В городской больнице №2 Гродно 9 марта 2022 года прошла заключительная дезинфекция и подготовка к приему профильных пациентов.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, с 10 марта специалисты больницы возобновят госпитализацию профильных пациентов в отделения: медицинской реабилитации больных и инвалидов ортопедо-травматологического профиля; оториноларингологическое; микрохирургии глаза.
По-прежнему пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются в Гродненскую областную инфекционную больницу, ГОКЦ «Фтизиатрия».
Кроме того, пациенты с COVID-19 получают медпомощь в четырех межрайонных центрах, созданных на базе центральных районных больниц – Островца (госпитализируются пациенты Островецкого и Ошмянского, Сморгонского районов), Волковыска (госпитализируются пациенты Волковысского, Мостовского и Свислочского районов), Лиды (госпитализируются пациенты Лидского, Ивьевского, Вороновского, Новогрудского районов), Слонима (госпитализируются пациенты Слонимского, Зельвенского, Дятловского, Кореличского районов).
Жители Берестовицкого и Щучинского районов госпитализируются в Гродно.
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