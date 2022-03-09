ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЬНИЦА № 2 ГРОДНО С 10 МАРТА ВОЗОБНОВИТ ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

09:36 10.03.2022 В городской больнице №2 Гродно 9 марта 2022 года прошла заключительная дезинфекция и подготовка к приему профильных пациентов. Как сообщает Telegram-канал Минздрава, с 10 марта специалисты больницы возобновят госпитализацию профильных пациентов в отделения: медицинской реабилитации больных и инвалидов ортопедо-травматологического профиля; оториноларингологическое; микрохирургии глаза. По-прежнему пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются в Гродненскую областную инфекционную больницу, ГОКЦ «Фтизиатрия». Кроме того, пациенты с COVID-19 получают медпомощь в четырех межрайонных центрах, созданных на базе центральных районных больниц – Островца (госпитализируются пациенты Островецкого и Ошмянского, Сморгонского районов), Волковыска (госпитализируются пациенты Волковысского, Мостовского и Свислочского районов), Лиды (госпитализируются пациенты Лидского, Ивьевского, Вороновского, Новогрудского районов), Слонима (госпитализируются пациенты Слонимского, Зельвенского, Дятловского, Кореличского районов). Жители Берестовицкого и Щучинского районов госпитализируются в Гродно.