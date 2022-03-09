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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО, МУКА И ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЮТ
09:29 10.03.2022
В Беларуси повысятся цены на масло подсолнечное, детское питание и пшеничную муку. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
«Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров <...> определен особый порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание (каши для детского и диетического питания, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, консервы фруктовые для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания) и муку пшеничную», - говорится в сообщении.
В частности, отпускные цены импортеров формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 г. № 79 «О регулировании цен на социально значимые товары».
При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю, вправе увеличить цену на эти товары на размер (в процентном выражении) их изменения импортером.
«Указанный порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание и муку пшеничную вступает в силу с 9 марта 2022 года», - говорится в комментарии ведомства.
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