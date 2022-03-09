На конец 2021 года в Могилевской области туристическую деятельность осуществляло 92 организации (на конец 2020 года – 93 организации), их услугами воспользовалось 88,3 тыс. организованных туристов и экскурсантов (36,7 тыс. туристов и 51,6 тыс. экскурсантов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2021 году 66,1 тыс. граждан Беларуси путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 50,4 тыс. человек.

В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу, составила 20,3 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь – 2 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2021 году составила 10 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 3 дня.

В 2021 году в республике действовало 66 гостиниц и аналогичных средств размещения, их услугами воспользовалось 138,7 тыс. человек, из них 124,1 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

В 2021 году 51 санаторно-курортная, оздоровительная организация и другие специализированные средства размещения обслужили 43,6 тыс. человек, из них 39,8 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в 2021 году число субъектов агроэкотуризма составило 245 единиц, их услугами воспользовалось 58,8 тыс. человек, из них 55,6 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.