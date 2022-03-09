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ЭКОНОМИКА РБ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ЕС НА ПОСТАВКУ ДРЕВЕСИНЫ БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ПЕРЕСТРАИВАТЬ ТОВАРНЫЕ ПОТОКИ
17:34 09.03.2022
Беларусь будет перестраивать товарные потоки по поставке древесины за рубеж из-за санкций, введенных Европейским союзом. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров.
"Санкционное давление - это, конечно, крайне неприятно", - сказал вице-премьер.
Особенно с учетом значительных объемов экспорта древесины в страны ЕС - по данным за 2021 год, он достиг $3,2 млрд.
"Надо сейчас просто перестраивать наши товарные потоки. Хотя мы прекрасно понимаем, что ЕС без нашей продукции деревообработки тоже не обойдется, слишком уже налажены производственные цепочки", - обратил внимание Юрий Назаров, которого цитирует пресс-служба правительства.
Например, в Беларуси производят качественные плиты в достаточных объемах, а субъекты хозяйствования Польши построили мебельные заводы, которые были сориентированы на белорусскую плиточную продукцию. Отечественные мебельщики выстраивали свое производство таким образом, чтобы войти в европейские торговые сети.
"Разорвать это в одночасье не придется. Но тем не менее мы готовы переориентировать часть наших потоков на восток. Мы сегодня успешно экспортируем и пилопродукцию, и плитную продукцию в Китайскую Народную Республику. Да, есть проблемы с логистикой. Европа всегда была более маржинальным рынком. Но в то же время и Китай купит нашу продукцию, и такие страны, как Азербайджан, страны Средней Азии, где древесины нет, Иран. Просто надо сейчас спокойно переориентировать то, что не возьмет Европа, и на этом зарабатывать деньги", - сказал Юрий Назаров.
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