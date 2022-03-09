Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии насосов и насосных установок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, общая стоимость незадекларированного товара составила порядка 387 тыс. рублей.

Машина VOLVO следовала из Германии в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Григоровщина». Согласно представленным перевозчиком документам, перевозились насосы и насосные установки, которые используются для систем отопления и водоснабжения.

Однако в ходе досмотра, помимо заявленного оборудования, таможенники обнаружили еще свыше 1,8 тыс. штук насосов и насосных установок.

Недекларирование товаров послужило бы основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей более чем на 56 тыс. рублей.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.