|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТОВАРА СТОИМОСТЬЮ ПОРЯДКА 387 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:22 09.03.2022
Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии насосов и насосных установок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, общая стоимость незадекларированного товара составила порядка 387 тыс. рублей.
Машина VOLVO следовала из Германии в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Григоровщина». Согласно представленным перевозчиком документам, перевозились насосы и насосные установки, которые используются для систем отопления и водоснабжения.
Однако в ходе досмотра, помимо заявленного оборудования, таможенники обнаружили еще свыше 1,8 тыс. штук насосов и насосных установок.
Недекларирование товаров послужило бы основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей более чем на 56 тыс. рублей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2022
Курсы в банках
на 09.03.2022
Конвертация в банках
на 09.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте