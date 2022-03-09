Национальное кадастровое агентство запустило в эксплуатацию новую версию реестра цен на земельные участки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в информационном ресурсе обновлено программное обеспечение получения данных, а также расширен состав критериев поиска сделок купли-продажи.

Кроме того, расширен состав предоставляемой информации: к существующим основным полям добавлены дата регистрации договора, размер жилой площади, дата консервации и реконструкции. Дополнительно был внедрен абсолютно новый блок – информация из реестра характеристик, который предоставляет данные о физическом износе, наличии коммуникаций, материале конструктивных элементов и др.

Помимо этого, в обновленном реестре добавлена функция просмотра истории поиска сделок купли-продажи (просмотр заданных при поиске критериев и количества предоставленных сделок купли-продажи), а также появилась возможность в течение 31 календарного дня бесплатно выгрузить информацию о сделках купли-продажи в файл формата *.xlx по заданным ранее параметрам в случае не сохранения или удаления информации.