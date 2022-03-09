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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ НАПОМНИЛА О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЫЛКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ


15:50 09.03.2022

Минская региональная таможня напомнила гражданам правила, определяющие порядок пересылки товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в таможне, в соответствии с законодательством общий порядок пересылки товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях осуществляется без уплаты таможенных пошлин, налогов при соблюдении следующих ограничений: в одном международном почтовом отправлении в адрес одного получателя стоимость товаров не превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и вес не превышает 10 килограммов.

Вместе с тем указанные ограничения по стоимости и весу не распространяются на товары медицинского назначения и специализированную пищевую продукцию диетического лечебного питания, перечень которых утверждается приложением 4 к постановлению Совета министров от 20.06.2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» (далее – постановление № 406), ввозимые в адрес физических лиц, включенных в перечень, формируемый Министерством здравоохранения, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями, перечень которых определяется приложением 5 к постановлению № 406.

Стоимость товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, заявляется в таможенных декларациях CN 22 или CN 23, сопроводительном адресе CP 71, бланк-пачке СP 72, бланке E1 (или его эквивалент – ярлык EMS), которые являются юридически значимыми документами для подтверждения фактической стоимости пересылаемых товаров.
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