Инфраструктурный оператор beCloud в феврале запустил 59 новых базовых станций LTE четвертого поколения в нескольких регионах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, 12 базовых станций LTE-сети в диапазоне 800 МГц заработали в Витебской области, 3 – в Минской. Теперь высокоскоростная мобильная связь 4G доступна жителям населенных пунктов Новая Гута, Бегомль, Красносельцы, Обухово, Озерцы, Осинторф, Островенец, Прозороки, Сураж, Зубревичи, Дуковщина, Добрино, Дуброво, Березинское, Пережир.

Кроме того, в конце зимы прошло значительное расширение сети LTE в диапазоне 1800 МГц. Существующую сеть пополнили 44 базовые станции в Бресте, Витебске и Витебской области, Гомеле и Гомельской области, Минске и Минской области.

В настоящее время сеть LTE beСloud включает 3508 базовых станций, которые работают в трех диапазонах 1800 МГц, 2600 МГц и 800 МГц. Покрытие сети достигает порядка 76,7% территории Беларуси. Это позволяет обеспечить доступом к услугам связи 4G более 97,4% населения страны.