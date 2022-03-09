Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Беларуси в иностранной валюте до уровня "CCC" с "B".

«Новые санкции и вероятность принятия новых рестрикций из-за поддержки Беларусью военной спецоперации России в Украине, наряду с тесными экономическими и финансовыми связями с РФ создают значительные угрозы для макрофинансовой стабильности и повышают уровень неопределенности относительно способности страны выполнять свои внешние обязательства», - говорится в сообщении.

При этом эксперты Fitch не уверены в готовности России оказать Беларуси финансовую поддержку для погашения еврооблигаций в 2023 году.