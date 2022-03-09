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ЭКОНОМИКА РБ
FITCH ПОНИЗИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛАРУСИ ДО "ССС"
14:58 09.03.2022
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Беларуси в иностранной валюте до уровня "CCC" с "B".
«Новые санкции и вероятность принятия новых рестрикций из-за поддержки Беларусью военной спецоперации России в Украине, наряду с тесными экономическими и финансовыми связями с РФ создают значительные угрозы для макрофинансовой стабильности и повышают уровень неопределенности относительно способности страны выполнять свои внешние обязательства», - говорится в сообщении.
При этом эксперты Fitch не уверены в готовности России оказать Беларуси финансовую поддержку для погашения еврооблигаций в 2023 году.
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