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ЭКОНОМИКА РБ


В ФЕВРАЛЕ В БЕЛАРУСИ ВЫДАНО ПОЧТИ 124 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


14:15 09.03.2022

Республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр» в феврале 2022 года выдало 123,979 тыс. разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 26,1% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 года (167,872 тыс. разрешений).

В отношении физических лиц за февраль 2022 года выдано почти 107,615 тыс. разрешений (86,8% от общего количества).

При этом общее количество выданных за январь-февраль 2022 года разрешений составило 219,647 тыс. Только за февраль 2022 года выдано на 29,6% разрешений больше, чем в январе 2022 года (95,668 тыс. ед.).

«Положительная динамика роста количества выдаваемых разрешений обусловлена в том числе проводимыми Госавтоинспекцией профилактическими мероприятиями, а также началом работы системы фотофиксации по массовому контролю за нарушениями Правил дорожного движения», - считают в Белтехосмотре.
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