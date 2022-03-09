На конец 2021 года в Гомельской области туристическую деятельность осуществляли 124 организации (на конец 2020 года – 130 организаций), услугами которых воспользовалось 75,2 тыс. организованных туристов и экскурсантов (32,7 тыс. туристов и 42,5 тыс. экскурсантов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2021 году 49,5 тыс. граждан Республики Беларусь, обслуженных туристическими организациями Гомельской области, путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 42,1 тыс. человек.

В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Гомельской области, составила 25,2 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь – 565 человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2021 году составила 9 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 3 дня.

В 2021 году в области действовало 77 гостиниц и аналогичных средств размещения, их услугами воспользовалось 152,5 тыс. человек, из них 131 тыс. человек – граждане Республики Беларусь.

В 2021 году 45 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 103,5 тыс. человек, из них 90,9 тыс. человек – граждане Республики Беларусь.