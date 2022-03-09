За прошедшие выходные количество грузового транспорта на въезд в ЕС из Беларуси снизилось на 35%. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Ведомство отмечает, что в то же время Польша и Литва не выполнили договоренности по пропуску фур на свою территорию.

За четыре дня в Литву въехал 71% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление фур фиксируется в направлении Райгардаса (Привалка).

Сотрудники польских погранпереходов оформили 72% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным на данный момент является маршрут через Бобровники (Берестовица).

На протяжении выходных грузовой транспорт въезжал на территорию Латвии без задержек. По состоянию на 10:00 больше всего машин находилось на пути через Силене (Урбаны).