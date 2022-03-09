Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 марта 2022 года выросло до более 934 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 934 тыс. 187 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 927 тыс. 014 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1104 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6608 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1238 человек, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 261 тест. Всего в стране проведено 12 млн 577 тыс. 331 тест.