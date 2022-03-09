Лукашенко уверен, что белорусскую древесину будут покупать, несмотря на санкции. Об этом он заявил 9 марта, принимая с докладом чиновников по наведению порядка в лесах после январской стихии.

"Древесина - это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катанием ее будут просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства и соседи", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Поэтому в соответствии с планами до 15 марта необходимо вывезти весь заготовленный лесоматериал к дорогам, чтобы затем можно было с ним работать в весенне-летний период.

"Задача была поставлена по наведению порядка в максимально короткие сроки и именно зимой. Потому что заболоченность лесов большая, грунтовое стояние вод высокое. Не всегда можно весной, а тем более летом войти туда, чтобы спасти пострадавшие от бурелома участки. Да и время не терпит. Потому что вся эта древесина превратится в непригодную. Поэтому надо было быстро ликвидировать эти последствия", - отметил он.

По его словам, надо каждый клочок пустующих земель занять лесами.

"Я уже не говорю о местах, где вы вырубили лес для заготовки. Там лесовосстановление должно быть немедленно", - потребовал Лукашенко.