Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в 2021 году рассмотрело 365 обращений в сфере антимонопольного законодательства (в 2020 году – 499 обращений), в том числе 228 по вопросам разъяснения антимонопольного регулирования, 137 по вопросам нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, большинство вопросов хозяйствующих субъектов касается разъяснения норм антимонопольного законодательства, в том числе с целью защиты своих интересов от недобросовестных действий конкурентов с использованием инструментов антимонопольного регулирования при осуществлении деятельности как на территории Республики Беларусь, так и на территории Евразийского экономического союза.

Комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде рассмотрено 102 заявления о нарушении антимонопольного законодательства, установлено 22 факта наличия нарушений.

при этом решения комиссии март, которые обжаловались в верховном Суде с начала 2021 года, оставлены по итогам рассмотрения без изменений (за исключением одного решения, которое отменено частично).

По результатам антимонопольных расследований в 2021 году составлено и направлено в суд 49 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования (в 2020 году – 10 протоколов), сумма штрафных санкций составила более 6 млн рублей (в 2020 году – 6,8 тыс. рублей), из них около 1,4 млн рублей в отношении иностранного субъекта (компания Google LLC).

МАРТ были использованы и иные превентивные меры: за 2021 года выдано 31 предупреждение (предостережения не выдавались). В результате выполнения выданных предупреждений прекращено 9 дел. Данный механизм позволяет оперативно реагировать на нарушения антимонопольного законодательства и устранять имеющиеся факты ограничения конкуренции на товарных рынках республики.

Также для оценки уровня монополизации товарных рынков в 2021 году проведен анализ 39 товарных рынков (в 2020 году – 28 рынков). По результатам проведенного анализа в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 144 хозяйствующих субъекта (в 2020 году – 135 субъектов), из них в Государственный реестр субъектов естественных монополий – 1 (в 2020 году – 7).