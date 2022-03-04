Перебоев с критически важными медизделиями и лекарствами в Беларуси не будет. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 4 марта о время итоговой коллегии Министерства здравоохранения.

По его словам, в условиях санкционного давления на Беларусь анализируются условия замены поставщиков для избежания перебоев с поставками лекарственных препаратов и медицинских изделий.

"Принимаем соответствующие меры. Есть необходимые инструменты, которые работают в рамках Министерства здравоохранения и других структур. Мы оперативно находим замену, чтобы перебоев с критически важными медицинскими изделиями, лекарственными препаратами у нас не было", - подчеркнул Игорь Петришенко, добавив, что в стране созданы необходимые запасы.

Также Игорь Петришенко сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

По его словам, также в приоритете - мобильность системы здравоохранения.

"Имеется в виду ситуация в регионах, где нет тех или иных аспектов оказания стационарной помощи, чтобы с помощью мобильных передвижных медицинских автомобилей можно было проводить необходимую диагностику, диспансеризацию и своевременно оказывать медицинскую помощь нашим гражданам, - рассказал Игорь Петришенко, которого цитирует пресс-служба правительства. - Актуальны и вопросы информатизации, качественное оказание и повышение стандартов оказания медицинской помощи - все это в поле зрения".