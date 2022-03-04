|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРЕБОЕВ С КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ В БЕЛАРУСИ НЕ БУДЕТ - ЧИНОВНИК
11:06 09.03.2022
Перебоев с критически важными медизделиями и лекарствами в Беларуси не будет. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 4 марта о время итоговой коллегии Министерства здравоохранения.
По его словам, в условиях санкционного давления на Беларусь анализируются условия замены поставщиков для избежания перебоев с поставками лекарственных препаратов и медицинских изделий.
"Принимаем соответствующие меры. Есть необходимые инструменты, которые работают в рамках Министерства здравоохранения и других структур. Мы оперативно находим замену, чтобы перебоев с критически важными медицинскими изделиями, лекарственными препаратами у нас не было", - подчеркнул Игорь Петришенко, добавив, что в стране созданы необходимые запасы.
Также Игорь Петришенко сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.
По его словам, также в приоритете - мобильность системы здравоохранения.
"Имеется в виду ситуация в регионах, где нет тех или иных аспектов оказания стационарной помощи, чтобы с помощью мобильных передвижных медицинских автомобилей можно было проводить необходимую диагностику, диспансеризацию и своевременно оказывать медицинскую помощь нашим гражданам, - рассказал Игорь Петришенко, которого цитирует пресс-служба правительства. - Актуальны и вопросы информатизации, качественное оказание и повышение стандартов оказания медицинской помощи - все это в поле зрения".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2022
Курсы в банках
на 09.03.2022
Конвертация в банках
на 09.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте