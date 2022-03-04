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ЭКОНОМИКА РБ
S&P ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛАРУСИ ДО МУСОРНОГО
10:34 09.03.2022
Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной и национальной валюте до «ССС».
Как сообщает в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу «негативный».
Снижение рейтинга S&P объясняет беспрецедентными санкциями из-за военного вторжения России в Украину, которое осуществлялось в том числе и с территории Беларуси.
«Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику… мы теперь считаем вероятным, что Беларусь объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев», — говорится в сообщении агентства.
S&P допускает, что «Беларусь не выполнит свои обязательства по коммерческому долгу в течение следующих 12 месяцев».
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