ЭКОНОМИКА РБ

АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 9 МАРТА ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ

09:34 09.03.2022 Концерн «Белнефтехим» с 9 марта 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,04 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,14 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,34 рубля, ДТ – 2,14 рубля. Это уже второе повышение цен на топливо в 2022 году. Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.