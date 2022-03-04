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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕС В БЮДЖЕТ ЗА ЯНВАРЬ 74,8 МЛН РУБЛЕЙ
18:01 04.03.2022
В Витебской области зарегистрировано 31 585 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7845 организаций и 23740 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления в бюджет от данной категории плательщиков за январь 2022 года составили 74,8 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса - 62,5 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 12,2 млн рублей.
Доля поступлений от этой категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 28,2%.
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