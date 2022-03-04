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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННУЮ ПОПЫТКУ ПРОВЕЗТИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ


17:49 04.03.2022

Брестскими таможенниками выявлено порядка 15,8 тыс. единиц незадекларированных автомобильных фильтров в грузовике DAF, который следовал из Германии в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Козловичи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, по документам в машине польский перевозчик перевозил автомобильные фильтры (топливные, масляные, воздушные, гидравлические, салонные).

В результате досмотра сверх заявленных обнаружено еще порядка 15,8 тыс. единиц автомобильных фильтров на сумму более 494,5 тыс. рублей. Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на 98,7 тыс. белорусских рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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