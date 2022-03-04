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ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРШЫ КРОК У НАВУКУ» ПРОХОДИТ В БГУ


17:16 04.03.2022

Научно-практическая конференция «Першы крок у навуку» проходит в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, проводится она в 28 раз и направлена на привлечение школьников к научно-исследовательской деятельности и повышение их познавательной активности.

Приветствуя участников форума, директор Лицея БГУ Анна Чубарова отметила важность науки в жизни человека, а старший инженер по исследованиям и развитию Минского исследовательского центра компании HUAWEI Павел Рудак рассказал о научных разработках учреждения и пригласил лицеистов к сотрудничеству.

В рамках конференции свои доклады представят более 100 учащихся 10-11 классов Лицея БГУ и Минского государственного областного лицея.

Выступления проходят в десяти секциях: «Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика», «Информатика», «История», «Обществоведение», «Химия», «Физика», «Биология».

В докладах старшеклассники охватят широкий спектр тем: от «Стереотипов про белорусскую литературу и их соответствия школьной программе» до «Разработки компьютерной игры «DunRush».

Конференция «Першы крок у навуку» проводится в Лицее БГУ с 1995 года. За этот период форум стал платформой для многих выпускников Лицея вуза, которые уже имеют звания кандидатов и докторов наук.
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