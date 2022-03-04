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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА - МИНЭКОНОМИКИ
17:07 04.03.2022
В «Великом камне» созданы все условия для формирования фармацевтического кластера. Об этом заявила 4 марта 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в своем онлайн-приветствии на церемонии пожертвования капсул «Цинъи» Союзу женщин и Ассоциации промышленности Гонконга.
«В конце прошлого года в Беларуси зарегистрирован препарат китайской традиционной медицины – капсулы «Цинъи». Данное лекарство предназначено для профилактики и лечения последствий коронавируса. Производство на площадке индустриального парка «Великий камень» планирует организовать его резидент ООО «Новоэра Биотех»», – отметила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
Она напомнила, что фармацевтика и медицинские услуги определены в качестве новых приоритетов деятельности в «Великом камне». Ускоренный и упрощенный порядок регистрации лекарств, проведения клинических испытаний наряду с развитой системой подготовки медицинских кадров и выгодными преференциями для производителей позволяют сформировать в парке фармацевтический кластер.
«Выстраивание в рамках Экономического пояса Шелкового пути подобных центров и кластеров позволит эффективно распределять и применять имеющиеся ресурсы стран и их компетенции, развивать новые технологии в области медицины и фармацевтики, обеспечивать доступность лекарств, укреплять общественное здоровье в целом», – резюмировала Татьяна Бранцевич.
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