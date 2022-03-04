Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 марта 2022 года выросло до 927,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 927 тыс. 464 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 918 тыс. 284 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1194 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6535 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1949 человек, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 21 тыс. 696 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 510 тыс. 624 теста.