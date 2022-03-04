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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ И ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ЮРЛИЦ
14:34 04.03.2022
Унитарное предприятие «А1» изменяет стоимость некоторых услуг мобильной связи для корпоративных клиентов, а также закрывает ряд архивных тарифных планов фиксированного интернета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 14 марта 2022 года на некоторых тарифных планах мобильной связи для корпоративных клиентов увеличится стоимость абонентских плат, национальных звонков и интернет-трафика. Повышение стоимости основных услуг мобильной связи составит в среднем 5,41% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством. При этом счет для корпоративного клиента увеличится в среднем на 3,66%.
С новыми ценами для клиентов-юридических лиц можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, 15 марта 2022 года будет прекращено обслуживание юридических лиц на тарифных планах «Оптимальный 25», «Оптимальный 50», «Вместе-50 плюс». 16 марта 2022 года – на тарифных планах «Малый офис + ADSL», «Малый офис Admin + ADSL», «Малый офис Admin + Ethernet», «Медиум + ADSL», «Офис + ADSL», «Офис Admin + ADSL». 17 марта 2022 года – на тарифных планах «ИВЛ 10», «ИВЛ 20», «ИВЛ 30», «ИВЛ 50», «ИВЛ 75», «ИВЛ 100».
Абоненты указанных тарифных планов, которые не сменят тарифный план самостоятельно до даты прекращения обслуживания, будут переведены на актуальные тарифные планы исходя из соответствующего набора услуг каждого пользователя на текущем архивном предложении. При этом для некоторых абонентов скорость интернета увеличится, а также станет доступна возможность подключения на специальных условиях до 10 SIM-карт с безлимитом интернета и звонков во все сети, до 5 лицензий на услуги «Конференц-связь для бизнеса» и «Бизнес почта».
Со схемой перевода клиентов-юридических лиц можно ознакомиться здесь.
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