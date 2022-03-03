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ЭКОНОМИКА РБ
ДАТА-ЦЕНТР BECLOUD ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ PCI DSS
13:23 04.03.2022
Республиканский центр обработки данных прошел ежегодную процедуру сертификации PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), подтвердив соответствие международным стандартам безопасности платежных систем в сфере физической безопасности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии», по итогам аудита дата-центр beCloud получил заключение о том, что комплексная система безопасности РЦОД в полной мере соответствует требованиям стандарта.
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт, который учрежден международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.
Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций.
«beCloud уделяет особое внимание вопросам обеспечения безопасности своих объектов, услуг и решений. Благодаря соответствию нашего дата-центра международному стандарту PCI DSS, мы можем гарантировать нашим клиентам из банковской и финансовой сфер сохранность, конфиденциальность и доступность их данных и информационных систем», – отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам beCloud Андрей Агеенко.
Первая сертификация Республиканского центра обработки данных по PCI DSS была пройдена в 2015 году и подтверждается ежегодно.
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