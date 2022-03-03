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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПРОВОДИТ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ И ИП
12:44 04.03.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) проводит конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе); лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).
С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.
Заявки принимаются по 17 марта 2022 года.
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