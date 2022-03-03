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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШЕН ИНВЕСТПРОЕКТ НА СТЕКЛОЗАВОДЕ «ЕЛИЗОВО»
12:15 04.03.2022
Состоялся запуск обновленной производственной линии цеха № 4 филиала «Елизово» Гродненского стеклозавода. Об этом сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры Беларуси.
Согласно информации, инвестиционный проект предусматривал модернизацию стекловаренной печи, стеклоформующих машин, системы газоснабжения цеха, дозировочно-смесительной линии, линий транспортировки и упаковки стеклотары, а также другого оборудования. Обновление производственных мощностей позволит повысить качество выпускаемой продукции, сократить издержки и нарастить экспортный потенциал.
Работы по модернизации цеха № 4 проходили с 1 октября 2021 г по 31 января 2022 г. Основной задачей проекта было увеличение объема стекломассы, сокращение внеплановых простоев оборудования и улучшение контроля качества готовых изделий.
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