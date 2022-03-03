ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ РАЗРАБОТАЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЮ УЧЕБОЙ


11:49 04.03.2022

Студенты БГУ разработали приложение для мотивации к занятию учебой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ресурс направлен на активизацию интереса к обучению у школьников начальных и средних классов. Рабочее название приложения – Child Ed App или «Ребенок и обучение».

Разработка предполагает создание мобильного приложения, связанного с системой электронных дневников и классных журналов Znaj.by. За отметку и выполненные дополнительные задания школьник получает определенное количество игровой валюты Ed Coins. Ее ученики могут использовать для развития своего мультяшного персонажа, которого создадут самостоятельно на основе технологий Memoji. Это 3D‑аватары, их можно сделать похожими на себя. В процессе развития приложения планируется внедрить функцию перевода заработанных в игре «денег» на скидки при оплате образовательных курсов и программ, развлекательных квизов и квестов.

Функционал приложения похож на систему поощрения, которая часто используется в младшей школе. Это «солнышки», «стикеры», «фишки» и прочие способы составления рейтинга учеников в классе. В проекте студенты оцифровали данную систему и сделали ее актуальной для современных школьников.

Команда разработчиков представлена студентами разных факультетов. Это второкурсники факультета журналистики БГУ Роман Сетько, Елизавета Крапивная, Мария Дашкевич, Максим Козлов, Дарья Дрозд и первокурсники факультета радиофизики и компьютерных технологий Павел Беланов, юридического факультета Руслан Орловский, факультета философии и социальных наук Илья Гладевич. Такой междисциплинарный подход позволяет учесть психологические, лингвистические, технические детали при работе над проектом.

На данный момент концепция полностью разработана. Команда исследует особенности потребителя, ведется работа над созданием прототипа приложения. Принять участие в расширении и совершенствовании функционала могут все желающие студенты БГУ. Их предложения и варианты сотрудничества принимаются по электронному адресу: .

Разработка студентов уже получила высокую оценку экспертов, победив в форуме Space HACKATHON 1.0.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2022
валюта курс
EUR 3.4443
USD 3.0995
RUB 2.8369
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.4443 -0.0096
USD 3.0995 +0.002
RUB 2.8369 -0.1486
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.7900
USD 3.2400 3.4000
RUB 2.6300 3.1100
подробнее

Конвертация в банках
на 04.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1225
EUR/RUB 112.0000 130.3200
USD/RUB 101.0000 124.5800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте