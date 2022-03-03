Студенты БГУ разработали приложение для мотивации к занятию учебой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ресурс направлен на активизацию интереса к обучению у школьников начальных и средних классов. Рабочее название приложения – Child Ed App или «Ребенок и обучение».

Разработка предполагает создание мобильного приложения, связанного с системой электронных дневников и классных журналов Znaj.by. За отметку и выполненные дополнительные задания школьник получает определенное количество игровой валюты Ed Coins. Ее ученики могут использовать для развития своего мультяшного персонажа, которого создадут самостоятельно на основе технологий Memoji. Это 3D‑аватары, их можно сделать похожими на себя. В процессе развития приложения планируется внедрить функцию перевода заработанных в игре «денег» на скидки при оплате образовательных курсов и программ, развлекательных квизов и квестов.

Функционал приложения похож на систему поощрения, которая часто используется в младшей школе. Это «солнышки», «стикеры», «фишки» и прочие способы составления рейтинга учеников в классе. В проекте студенты оцифровали данную систему и сделали ее актуальной для современных школьников.

Команда разработчиков представлена студентами разных факультетов. Это второкурсники факультета журналистики БГУ Роман Сетько, Елизавета Крапивная, Мария Дашкевич, Максим Козлов, Дарья Дрозд и первокурсники факультета радиофизики и компьютерных технологий Павел Беланов, юридического факультета Руслан Орловский, факультета философии и социальных наук Илья Гладевич. Такой междисциплинарный подход позволяет учесть психологические, лингвистические, технические детали при работе над проектом.

На данный момент концепция полностью разработана. Команда исследует особенности потребителя, ведется работа над созданием прототипа приложения. Принять участие в расширении и совершенствовании функционала могут все желающие студенты БГУ. Их предложения и варианты сотрудничества принимаются по электронному адресу: .

Разработка студентов уже получила высокую оценку экспертов, победив в форуме Space HACKATHON 1.0.